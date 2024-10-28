Urge Burger
FOOD.
BURGERS & MORE
BUILD YOUR OWN BURGER
Build your own burger, ONLY ADD WHAT YOU WANT ON. It comes plain single or Double Patty$6.79
URGE CHEESEBURGER
lettuce, tomato, pickles, chopped onions, American cheese & urge sauce.$6.99
BACON CHEESEBURGER
bacon, lettuce, tomato, aged white cheddar, red onions, & horseradish aioli.$9.49
MUSHROOM CHEESEBURGER
mixed mushroom blend, swiss cheese, truffle aioli.$9.49
FRENCH ONION CHEESEBURGER
French onion style caramelized onions & gruyere cheese$9.49
BBQ CHEESEBURGER
Pepperjack cheese, frizzled onions, & BBQ Sauce.$7.99
SOUTHWEST VEGGIE BURGER
black bean, chipotle, lettuce, tomato, avocado & smoked jalapeno aioli.$8.49
CRISPY CHICKEN SANDWICH
Fried chicken, lettuce, pickles, mayo & sriracha honey.$8.49
CRABY PATTY
lettuce, tomato & spicy gremolata aioli$13.99
LOBSTER ROLL
Cold lobster salad, onions. lettuce, aioli on brioche bun$14.99
CHICKEN TENDERS (3 pcs)
homemade battered and fried, choose 1 sauce for the side. Additional sauces will not be added$7.99
FRIES
ICE CREAM & SHAKES
SAUCES (2oz cups)
Urge Sauce
Kethchup, mayo & various spices$0.50
Truffle Aioli
Truffle oil, mayo & various spices$0.50
Horseradish Aioli
Horseradish, lemon, mayo & various spices$0.50
Smoked Jalapeno Aioli
Smoked jalapenos, mayo & various spices$0.50
Sriracha Honey
Sweet and spicy!$0.50
Spicy Gremolata
Cajun, lemon zest, mayo & various spices$0.50
Honey Mustard$0.50
DRINKS
FOUNTAIN SODA
BEER/WINE
BLUE MOON (DRAFT)$6.50
MODELO (DRAFT)$6.50
DOWNEAST UNFLITERED CIDER (DRAFT)$6.50
LAGUNITAS IPA (DRAFT)$7.00
CAPT LAW. IPA(Can)$6.00
COORS LIGHT$4.50
CORONA$5.00
Sixpoint Pilzner(can)$5.50
NEGRA MODELO$5.50
WHITE CLAW (Black cherry)$5.00
WHITE CLAW (Grapefruit)$5.00
1911 Hard Cider(16 oz Can)$6.50
Modelo bottle$5.50OUT OF STOCK
Pumking Beer$9.00
Victory Summer Love$6.00OUT OF STOCK
20 acres Chardonnay (750ml)$24.00
Brancott Sauv. Blanc (750ml)$25.00
Ruff. Pinot Grigio (750ml)$24.00
Jac. Creek Moscato (750ml)$22.00
Cabernet Bottle (750ml)$24.00
Col. Crest Merlot (750ml)$24.00
Pinot Noir (750ml)$24.00
Portillo Malbec (750ml)$24.00
Sutter Home CABERNET (187ml)$7.00
Ava Grace Rose (750ml)$24.00
Sutter Home PINOT GRIGIO (187ml)$7.00
Sutter White Zinfandel$7.00